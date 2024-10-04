NASA готовится 10 октября отправить космический аппарат к спутнику Юпитера

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Спутник Europa Clipper в рамках миссии по исследованию ледяного спутника Юпитера Европы планируется запустить 10 октября, сообщило NASA.

Запуск с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX предполагается осуществить с пускового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 12:31 по времени Восточного побережья США (19:31 по Москве).

Аппарат должен будет выйти на орбиту Юпитера в апреле 2030 года, преодолев примерно 2,9 млрд км. Он проведет детальное обследование Европы, чтобы определить, может ли его подледный океан иметь условия, подходящие для жизни.

Europa Clipper будет обращаться вокруг Юпитера каждые три недели. Планируются десятки пролетов мимо Европы на расстоянии до 25 км от ее поверхности. Это позволит приборам, в том числе бортовому радару, проводить исследования подледной обстановки на спутнике Юпитера.