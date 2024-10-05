Посол Индии отметил, что страна заинтересована в закупке российских удобрений

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Потребность Индии в российских удобрениях для отрасли сельского хозяйства достаточно велика, заявил посол республики в Российской Федерации Винай Кумар.

"Мы покупаем соевые продукты и хотели бы покупать удобрения (у России - ИФ). Готовы закупать тот объем удобрений, который вы можете нам предложить. Население Индии 1,5 млрд человек, поэтому наш запрос на такие удобрения огромен", - сказал он в ходе международного форума "Северный Кавказ: новые геостратегические возможности", проходящего в субботу в Железноводске.

Посол отметил, что Индия и Россия уже поддерживают сотрудничество в других областях. Это торговля, здравоохранение, образование и туризм.

"Здесь (на Северном Кавказе - ИФ) мы видим прекрасные зеленые насаждения, очень экологично. Я очень надеюсь, что большое количество туристов со всего мира, в частности из Индии, посетят данный регион. Также хотел бы отметить, что в скором времени откроется консульство Индии в Казани. Скорее всего, оно начнет работать с следующего года. Таким образом, будет большой потенциал для развития сотрудничества между регионами России и Индией", - заключил Кумар.

Международный форум "Северный Кавказ: новые геостратегические возможности" проходит в Железноводске (Ставропольский край) с 4 по 5 октября. Среди участников мероприятия - руководители дипломатических миссий стран Африки и Ближнего Востока. Организатор - Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и Общественной палаты РФ.