Израиль нанес удар по провинции Хомс в Сирии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные в воскресенье атаковали промышленное предприятие в провинции Хомс в центральной части Сирии, сообщает Al Arabiya со ссылкой на информационные источники, близкие к сирийской оппозиции.

По их данным, под удар попало иранское предприятие по производству автомобилей. Однако в здании никого не было, зафиксирован лишь материальный ущерб.

По другим данным, при ударе погиб человек, а еще двое получили ранения в этой зоне после того, как израильские ракеты повредили транспорт, перевозивший гумпомощь.

Между тем, проиранское "Исламское сопротивление Ирака" сообщило, что совершило три атаки с применением беспилотников против израильских войск на Голанских высотах.