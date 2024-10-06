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Израиль нанес удар по провинции Хомс в Сирии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные в воскресенье атаковали промышленное предприятие в провинции Хомс в центральной части Сирии, сообщает Al Arabiya со ссылкой на информационные источники, близкие к сирийской оппозиции.

По их данным, под удар попало иранское предприятие по производству автомобилей. Однако в здании никого не было, зафиксирован лишь материальный ущерб.

По другим данным, при ударе погиб человек, а еще двое получили ранения в этой зоне после того, как израильские ракеты повредили транспорт, перевозивший гумпомощь.

Между тем, проиранское "Исламское сопротивление Ирака" сообщило, что совершило три атаки с применением беспилотников против израильских войск на Голанских высотах.

Израиль Хомс Сирия
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