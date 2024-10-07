В Грузии вновь инициировали процедуру импичмента президента страны

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" повторно инициирует процедуру импичмента в отношении президента республики Саломе Зурабишвили.

"Процедура импичмента носит символический характер, так как окончательное решение должен принять парламент следующего созыва после выборов 26 октября", - заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили на брифинге в понедельник.

Он отметил, что Зурабишвили продолжает нарушать Конституцию страны, осуществляя несогласованные с правительством зарубежные визиты.

"Конституционный суд Грузии в прошлом году объявил Саломе Зурабишвили нарушителем 52-й статьи Конституции, которая запрещает президенту осуществлять зарубежные визиты без согласования с правительством. Тогда процедура импичмента не прошла при голосовании из-за поддержки Зурабишвили депутатами от оппозиции", - сказал Папуашвили.

По его словам, игнорирование президентом Конституции страны вынудило парламентское большинство повторно начать процедуру импичмента.

"В Конституционный суд будет направлен повторный иск о нарушении президентом Конституции. И после решения суда будет начата процедура импичмента уже в парламенте нового созыва. У Саломе Зурабишвили в этом году истекает президентский срок, но после импичмента, который обязательно будет доведен до логического конца, он сократится максимум на один месяц. У Зурабишвили должен остаться статус не бывшего, а отставного президента", - сказал спикер парламента.

Он утверждает, что Зурабишвили продолжает деструктивную по отношению к государству деятельность, выразившуюся в открытой поддержке оппозиции, что несовместимо с постом президента.

Выборы президента Грузии должны состояться, предположительно, в ноябре-декабре этого года.

В октябре прошлого года "Грузинская мечта" безуспешно попыталась начать процедуру импичмента Зурабишвили. Партия обвиняла ее в превышении президентских полномочий.