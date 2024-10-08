Объем золота в ETF в сентябре вырос еще на 18,4 т

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) за сентябрь 2024 года прибавили $1,4 млрд, что соответствует 18,4 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Пять месяцев прироста подряд наконец-то вывели сумму с начала года в плюс в денежном выражении.

За счет притока средств в последние месяцы, а также роста цен на золото стоимость драгметалла в мировых фондах на конец августа составила пиковые $270,9 млрд. Это соответствует 3 тыс. 200,1 тонны.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году: