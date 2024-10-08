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Объем золота в ETF в сентябре вырос еще на 18,4 т

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) за сентябрь 2024 года прибавили $1,4 млрд, что соответствует 18,4 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Пять месяцев прироста подряд наконец-то вывели сумму с начала года в плюс в денежном выражении.

За счет притока средств в последние месяцы, а также роста цен на золото стоимость драгметалла в мировых фондах на конец августа составила пиковые $270,9 млрд. Это соответствует 3 тыс. 200,1 тонны.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году:

Регион Сентябрь, $ млн Сентябрь, т Январь-сентябрь, $ млн Январь- сентябрь, т
Северная Америка 1 360,9 16,2 (148,8) (18,5)
Европа (244,9) (1,7) (3 611,3) (60,1)
Азия 175,0 2,0 3 725,8 48,2
другие регионы 120,3 1,9 423,2 5,0
Итого 1 411,3 18,4 388,9 (25,5)
World Gold Council золото
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