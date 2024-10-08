Объем золота в ETF в сентябре вырос еще на 18,4 т
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) за сентябрь 2024 года прибавили $1,4 млрд, что соответствует 18,4 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
Пять месяцев прироста подряд наконец-то вывели сумму с начала года в плюс в денежном выражении.
За счет притока средств в последние месяцы, а также роста цен на золото стоимость драгметалла в мировых фондах на конец августа составила пиковые $270,9 млрд. Это соответствует 3 тыс. 200,1 тонны.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году:
|Регион
|Сентябрь, $ млн
|Сентябрь, т
|Январь-сентябрь, $ млн
|Январь- сентябрь, т
|Северная Америка
|1 360,9
|16,2
|(148,8)
|(18,5)
|Европа
|(244,9)
|(1,7)
|(3 611,3)
|(60,1)
|Азия
|175,0
|2,0
|3 725,8
|48,2
|другие регионы
|120,3
|1,9
|423,2
|5,0
|Итого
|1 411,3
|18,4
|388,9
|(25,5)