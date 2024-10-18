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Байден пообещал не оставить Украину без поддержки

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Зимний сезон выдастся трудным для Украины, и союзники Киева не должны оставить его без поддержки, заявил президент США Джо Байден.

"Зима будет сложной, но нам нельзя сдаваться. Мы должны сохранять поддержку, продолжать двигаться вперед, пока Украина не добьется честного длительного мира, соответствующего положениям Устава ООН", - сказал Байден в пятницу в Берлине.

Он поблагодарил власти Германии за помощь Украине.

Кроме того, по информации пресс-пула Белого дома, Байден обсуждал с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером совместные действия для оказания помощи Украине и для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Байден прибыл в Германию обсудить темы Украины и Ближнего Востока с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Четыре лидера планировали встретиться 12 октября с президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе "Рамштайн", однако встреча была отменена, поскольку Байден отложил поездку в Европу из-за урагана "Милтон".

США Украина Джо Байден
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