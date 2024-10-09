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Спасатели сообщили о чрезвычайной ситуации со взрывами в районе Брянской области

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Чрезвычайная ситуация, связанная со взрывами, зарегистрирована в Карачевском районе Брянской области, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09 октября взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области", - говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

В МЧС добавили, что режим ЧС в этом районе не объявлялся.

МЧС Брянская область
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