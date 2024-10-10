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Лавров обсуждает с главой МИД Лаоса взаимодействие в рамках АСЕАН

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом.

Как передает корреспондент "Интерфакса", встреча проходит в четверг "на полях" саммита АСЕАН во Вьентьяне.

Открывая встречу, Коммасит отметил, что это "хорошая возможность обсудить двустороннее сотрудничество и взаимодействие по линии Россия-АСЕАН".

В свою очередь Лавров сказал, что рад быть в Лаосе и уверен, что саммит АСЕАН под председательством этой страны пройдет успешно.

АСЕАН МИД Лаос Сергей Лавров
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