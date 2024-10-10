В Бишкеке в перестрелке убили тренера сборной Киргизии по боксу

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В перестрелке в спальном районе Бишкеке один человек погиб, еще двое были ранены, сообщила пресс-служба МВД Киргизии.

Это случилось в одном из домов 7-го микрорайона. По предварительным данным, причиной убийства стал спор между двумя бизнес-партнерами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что неизвестные с автоматами ворвались в боксерский зал и открыли огонь. Тренер национальной сборной по боксу Жылдызбек Ниязалиев скончался на месте, двое его помощников получили ранения. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении.