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Лавров посетит Лаос для участия в Восточноазиатском саммите

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу примет участие в Восточноазиатском саммите в Лаосе, на полях мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"11 октября в Лаосе, город Вьентьян, министр иностранных дел России примет участие в 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС)", - сказала Захарова ранее на брифинге.

Она напомнила, что ВАС входит в систему механизмов АСЕАН и является одним из ключевых элементов выстроенной вокруг нее "архитектуры многостороннего диалога и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

На полях мероприятия у главы российского внешнеполитического ведомства запланирован ряд двусторонних встреч, сообщила Захарова.

МИД РФ Сергей Лавров Лаос
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