Лавров заявил, что итоговою декларацию Восточноазиатского саммита не приняли из-за США

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Итоговую декларацию Восточноазиатского саммита (ВАС) не удалось принять из-за попыток некоторых стран, включая США, Японию и Южную Корею, придать ей политизированный характер, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Итоговую декларацию не удалось принять из-за настойчивых попыток США, Японии, Кореи, Австралии, Новой Зеландии, прежде всего, придать этому документу сугубо политизированный характер, отойти от практики, которая уже многие десятилетия в рамках ВАС применяется, а именно, не допускать насыщения декларации какими-то геополитическими конфронтационными сюжетами", - сказал он на пресс-конференции во Вьентьяне.

"Декларации все последние годы излагали направление практического сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, гуманитарной сфере", - подчеркнул российский министр. И, по его словам, попытка наполнить декларации какими-то "геополитическими конфронтационными" сюжетами являются контрпродуктивными, "это очевидно для всех".

Он напомнил, что в прошлом году был принят план действий ВАС: "И в ходе нынешнего мероприятия мы внесли целый ряд практических соображений, которые нацелены на реализацию проектов в областях этим совместным планом предусмотренным. Запад методично блокировал все эти действия, требуя взамен, чтобы мы расписались во всех смертных грехах в связи с тем, что происходит на Украине".

Лавров добавил, что "страны АСЕАН прекрасно понимают, что это не способствует развитию сотрудничества в формате ВАС".