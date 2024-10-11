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Блинкен сообщил, что выслушал выступление Лаврова в Лаосе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что выслушал на Восточноазиатском саммите в Лаосе выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, но прямых контактов между ними не было.

"То, что касается Лаврова, мы не говорили напрямую. Но я был в зале, когда он выступал от имени России. Он был в зале, когда я выступал от имени США", - сказал Блинкен на пресс-конференции в пятницу.

"Но я не услышал ничего нового, к сожалению, относительно российских агрессивных действий на Украине", - добавил он.

Позже госсекретарь США подчеркнул, что не может с уверенностью сказать, "услышал" ли Лавров американскую позицию.

"Я слушал его. Я не могу сказать, слушал ли он меня или нет", - сказал Блинкен.

В пятницу в Лаосе в городе Вьентьян проходит 19-й Восточноазиатский саммит (ВАС).

США Энтони Блинкен МИД РФ Сергей Лавров
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