Польские артиллеристы провели учебные стрельбы на побережье Балтийского моря

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Польские артиллеристы провели боевые стрельбы из ЗРК на полигоне на побережье Балтийского моря, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил страны.

"На Центральном полигоне Военно-воздушных сил в Устке (город в Поморском воеводстве, на Балтийском побережье - ИФ) солдаты Войска Польского из 4-го дивизиона ПВО провели стрельбы из зенитно-ракетных систем ZUR-23-2KG и POPRAD", - говорится в сообщении.

"Обучение и координация войск являются ключевым элементом в достижении способности эффективно действовать на театре боевых действий", - отметили военные.