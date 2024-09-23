В Балтийском море прошли учения НАТО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В акватории Балтийского моря прошли международные учения Siaures krantai 2024 ("Северные берега-2024"), сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

"В ходе учений экипажи отточили навыки тактического маневрирования кораблей, противовоздушной обороны, порядка тактической связи, подводного и надводного боя. Осуществлялось также обеспечение непрямой огневой поддержки путем стрельбы по береговым целям", - говорится в сообщении.

В учениях "Северные берега 2024" приняли участие более 700 военнослужащих из девяти стран НАТО - Германии, Бельгии, Эстонии, Финляндии, Франции, Латвии, Литвы, Польши и США.

Основной целью учений заявлено "обеспечение безопасности региона Балтийского моря и территориальной целостности государств, а также сдерживание противника в случае возникновения кризиса".

Учения проводятся ежегодно по специально подготовленному сценарию антикризисной операции.