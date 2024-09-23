Поиск

В Балтийском море прошли учения НАТО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В акватории Балтийского моря прошли международные учения Siaures krantai 2024 ("Северные берега-2024"), сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

"В ходе учений экипажи отточили навыки тактического маневрирования кораблей, противовоздушной обороны, порядка тактической связи, подводного и надводного боя. Осуществлялось также обеспечение непрямой огневой поддержки путем стрельбы по береговым целям", - говорится в сообщении.

В учениях "Северные берега 2024" приняли участие более 700 военнослужащих из девяти стран НАТО - Германии, Бельгии, Эстонии, Финляндии, Франции, Латвии, Литвы, Польши и США.

Основной целью учений заявлено "обеспечение безопасности региона Балтийского моря и территориальной целостности государств, а также сдерживание противника в случае возникновения кризиса".

Учения проводятся ежегодно по специально подготовленному сценарию антикризисной операции.

НАТО Литва Балтийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Тегеран обвинил Израиль в попытке расширить конфликт, чтобы выйти из тупика в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Число погибших в Ливане в результате израильского удара достигло 182

Число погибших в Ливане в результате израильского удара достигло 182
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль призвал ливанцев покинуть дома, которые использует "Хезболла"

Обострение палестино-израильского конфликта

Число погибших в Ливане в результате израильского удара выросло до 100

Число погибших в Ливане в результате израильского удара выросло до 100

Эстония и Финляндия разрабатывают планы закрытия Финского залива для кораблей РФ

Эстония и Финляндия разрабатывают планы закрытия Финского залива для кораблей РФ

ЦАХАЛ сообщил, что Израиль с утра поразил более 300 целей в Ливане

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль наносит массированные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

S&P 500 и Nasdaq в пятницу закрылись в минусе

S&P 500 и Nasdaq в пятницу закрылись в минусе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });