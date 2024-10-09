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В Польше заявили об увеличении количества военных учений на 15%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Число учений на территории Польши выросло на 15%, сообщили в Генеральном командовании Вооруженных сил страны.

"В 2022-2024 годах количество национальных учений увеличилось на 15%, что напрямую связано с созданием новых подразделений и увеличением численности ВС Польши, а также внедрением новой техники и вооружения. Это позволяет осуществлять интеграцию подразделений, подразделений и командований", - заявил руководитель программ по подготовке Генерального командования вооруженных сил генерал-майор Петр Кресе Военно-издательскому институту (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны.

По словам Кресе, "за последние годы принципиальные изменения коснулись состава и количества учебных групп, а также выполняемых задач и уровня задействования польского компонента".

"В то же время Войско Польское все активнее участвует в организации и проведении учений международного масштаба, что позволяет улучшить координацию, обмен опытом и повысить оперативную совместимость между союзниками по НАТО. Количество международных учений, в которых принимают участие подразделения, подчиняющиеся непосредственно главнокомандующему вооруженными силами, в настоящее время остается на постоянном уровне - около 90 в год", - добавил он.

Минобороны НАТО Польша Петр Кресе
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