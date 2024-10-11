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Число погибших в результате урагана "Милтон" в США достигло 15 человек

Число погибших в результате урагана "Милтон" в США достигло 15 человек
Фото: Sean Rayford/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате урагана "Милтон", обрушившегося на штат Флорида в США, возросло по меньшей мере до 15 человек, сообщает телеканал ABC News.

Среди погибших - шестеро в округе Сент-Луси, где произошло около десятка торнадо, четверо в округе Волусия, двое - в Сент-Питерсберге и один в округе Ситрус.

Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что на данный момент спасены около 1 тыс. человек.

Согласно данным PowerOutage.us, более 2,6 млн человек во Флориде до сих пор остаются без электричества.

Самая высокая доля потребителей, лишенных электричества, приходится на округ Хайлендс в центральной Флориде.

Тем временем администратор Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Дин Крисуэлл заявила в четверг, что воздействие "Милтона" было не таким разрушительным, как предполагалось.

"Мы не столкнулись с экстремальными последствиями наихудшего сценария, к которому мы готовились, но все равно очень много людей пострадали от него", - сказала она на брифинге в Сарасоте.

По ее словам, 38 смерчей, обрушившихся на штат, нанесли "значительный ущерб такого уровня, какого флоридцы еще не видели от торнадо".

"Милтон", будучи ураганом третьей категории, обрушился на западное побережье Флориды недалеко от Сиеста-Ки в среду в 20:30 по местному времени (четверг 03:30 по Москве).

США Флорида Милтон
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