Министр обороны Азербайджана поручил усилить бдительность войск на границе с Арменией

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Главной целью Вооруженных сил Азербайджана является наращивание военной мощи и боевых возможностей, заявил министр обороны республики Закир Гасанов в субботу на служебном совещании.

Была проанализирована оперативная обстановка на азербайджано-армянской границе. "По этому вопросу министр дал конкретные поручения о поддержании боеспособности войск на высоком уровне, повышении бдительности, а также готовности к принятию превентивных мер против всех возможных провокаций реваншистских сил на условной границе", - подчеркивает ведомство.

На совещании Гасанов высоко оценил организацию 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX", проходившей 24-26 сентября нынешнего года в Баку, и демонстрацию на стендах образцов современного вооружения и техники, произведенных в Азербайджане и других странах.

"Одним из основных требований является всестороннее изучение возможностей нового вооружения, техники и средств воздушного нападения, (...) эффективное боевое применение и освоение в ходе учений, проходящих в ночное и дневное время суток", - говорится в информации оборонного ведомства.