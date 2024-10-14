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Иран из-за ситуации на Ближнем Востоке более не ведет непрямые переговоры с США

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - События на Ближнем Востоке сделали невозможными непрямые переговоры Ирана и США при посредничестве Омана, заявил в понедельник глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Процесс остановили из-за особой обстановки в регионе", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" его слова.

"В данный момент мы не видим оснований для таких переговоров, до тех пор, пока мы не преодолеем нынешний кризис", - уточнил министр.

В августе издание The National со ссылкой на источники в арабских странах сообщало, что возможное соглашение между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня не один месяц было предметом непубличных и непрямых переговоров США и Ирана, которые шли при посредничестве Омана.

Позднее, в октябре, телеканал Channel 12 передавал, что США и арабские государства начали тайные переговоры с Ираном о всеобъемлющем прекращении огня в отношении всех очагов конфликта на Ближнем Востоке сразу. По данным телеканала, Израиль не участвует в этой инициативе, но высокопоставленные израильские чиновники проинформированы о переговорах.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Иран Израиль Ливан США
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