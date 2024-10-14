Боррель хочет новых предложений по санкциям против российского "теневого флота"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что считает важным усилить действия против нефтяных танкеров "теневого флота" РФ.

"Нам нужно больше санкций в отношении российского теневого флота. Нужно подорвать российскую способность экспортировать (...). Количество судов, входящих в этот теневой флот России, благодаря которым Москва обходит потолок цен на нефть, не перестает увеличиваться", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Вот почему нужны предложения, которые усилят санкции в отношении этого флота", - пояснил глава дипломатии ЕС.

Санкциям на этом заседании была посвящена отдельная дискуссия в рамках раздела по оказанию помощи Евросоюза Украине. Главы МИД стран Евросоюза заслушали обзор по данному вопросу, представленный специальным посланником ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном.

Евросоюз в июне нынешнего года включил в 14-й пакет санкций ЕС против РФ 27 судов, на которые распространяется запрет на заход в порты и оказание услуг. В их число были включены танкеры, которые Брюссель подозревает в перевозке нефти в обход "потолка цен".