Мишустин отправится в Пакистан на заседание глав правительств стран ШОС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15-16 октября посетит Исламскую Республику Пакистан, город Исламабад, и примет участие в заседании совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

"Главы правительств рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС", - говорится в сообщении.

В правительстве РФ добавили, что по итогам заседания планируется принять совместное коммюнике.

В заседании планируется участие глав правительств России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии.

"Повестка дня заседания предусматривает рассмотрение состояния и перспектив развития торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что планируется также принятие решений, касающихся финансовых и организационных вопросов.

Россия в Исламабаде "примет председательство в Совете глав правительств, в рамках которого планируется активизировать сотрудничество в области цифровой экономики, инноваций, высоких технологий, транспортной связуемости, продовольственной и энергетической безопасности, создания механизмов финансирования проектной деятельности, включая использование национальных валют во взаимных расчетах, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата", говорится в сообщении.

"Особое внимание будет уделено реализации имеющихся в ШОС стратегий, концептуальных и программных документов, эффективности работы отраслевых совещаний и тематических рабочих групп", - добавили в кабинете министров.

Возрастает актуальность укрепления культурно-гуманитарных, межцивилизационных и межконфессиональных связей.

ШОС объединяет 10 государств-членов и 16 внешних участников, ее географический ареал простирается от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы. На этом пространстве проживает почти половина населения земного шара, производится треть мирового ВВП.