Глава МИД Турции призвал к бойкоту Израиля

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что международное сообщество должно бойкотировать Израиль и ввести санкции против него, сообщают ближневосточные СМИ.

"Мы достигли черты, после которой бессмысленны слова, дипломатия и международная политика. Мы должны начать вводить санкции", - сказал Фидан, выступая на встрече, посвященной Палестине, которую организовала правящая турецкая Партия справедливости и развития.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совбез ООН не принимает мер, чтобы остановить военные операции Израиля в секторе Газа и Ливане.