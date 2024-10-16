Встреча глав правительств России, Китая и Монголии проходит в Исламабаде

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Первая трехсторонняя встреча глав правительств России, Китая и Монголии проходит в среду в Исламабаде.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр Монголии председатель Монгольской народной партии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ проводят ее "на полях" Совета глав правительств ШОС.

Мишустин также встретится с китайским и монгольским коллегами по отдельности, разговор с Ли Цяном состоится сразу после трехсторонней встречи.

11 сентября 2014 года в Душанбе "на полях" саммита ШОС по инициативе монгольской стороны состоялась первая трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Монголии Цахиагийн Элбэгдоржа, в ходе которой стороны констатировали, что развитие сотрудничества в данном формате имеет большой потенциал и отвечает интересам трех стран.

Была достигнута договоренность о проведении саммитов на регулярной основе, в том числе с использованием площадок международных и региональных мероприятий.

По поручению глав трех государств был также сформирован механизм регулярных консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел.

Стороны признали целесообразным придать взаимодействию комплексный характер, охватывая все ключевые сферы: политику, экономику, науку и технику, образование и культуру, внешнеполитические дела.

В настоящее время председательство в "тройке" у китайской стороны.