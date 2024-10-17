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Шесть человек пропали после схода лавины в Киргизии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС Киргизии ведут поиски шести человек, которые пропали без вести после схода снежной лавины в районе горы Ак-Сай в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, сообщает МЧС страны.

По данным спасателей, группа из 14 человек отправилась в горы 9 октября. Восемь человек во время поисков нашли. Они сообщили, что вечером 14 октября лавина накрыла шесть человек и 16 лошадей.

В спасательной операции МЧС участвуют пять спасателей, десять местных жителей и техника гражданской обороны.

МЧС Киргизии Джалал-Абадская область
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