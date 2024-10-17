Удар Израиля по сирийскому городу Латакия привел к сильным пожарам

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Авиаудар Израиля по сирийскому городу Латакия рано утром в четверг вызвал сильные пожары, сообщает агентство SANA.

По данным агентства, "средства противовоздушной обороны перехватили вражеские цели над Латакией", после атаки начались пожары.

"Пожары были вызваны израильской агрессией" на въезде в Латакию, уточняет SANA.

В свою очередь сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявил, что израильский удар "был нанесен по складу оружия в городе Латакия".

О жертвах и ущербе не сообщается.

Армия обороны Израиля информацию о проведенном ударе не подтверждает.