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Российские корабли зашли в китайский порт Циндао

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Корабли России и КНР завершили совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зашли в китайский порт и военно-морскую базу Циндао, сообщил Тихоокеанский флот РФ (ТОФ) в четверг.

По данным ТОФ, Россия в походе представлена большими противолодочными кораблями "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц".

"Планируется, что российские военные корабли пробудут в Циндао до 20 октября включительно", - сказано в сообщении флота.

ТОФ сообщил, что в рамках делового захода российских кораблей в Циндао запланированы совместные культурные и спортивные мероприятия с участием моряков дружественных стран.

Корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе после участия в совместном военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" в Охотском море.

По словам российских военных, в ходе совместного патрулирования корабли прошли более 6 тыс. морских миль, провели ряд тренировок и учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.

КНР Циндао РФ
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