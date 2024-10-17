США ввели санкции против пяти компаний и их танкеров, перевозящих иранскую нефть

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Минфин США в четверг объявил о санкциях в отношении пяти компаний и их танкеров, перевозящих иранскую нефть и нефтепродукты, выручка от продажи которых идет, в том числе, на финансирование хуситов и их атак на Ближнем Востоке, сообщается в пресс-релизе OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

В частности, по данным ведомства, доходы идут на хуситские атаки ракетами и БПЛА по территории Израиля, а также по коммерческим судам, проходящим через Красное море.

"Хуситы по-прежнему полагаются на международную сеть Саида аль-Джамаля (Said al-Jamal, финансист хуситов, связанный с Корпусом стражей исламской революции - ИФ) и его посредников для транспортировки и продажи иранской нефти для продолжения своей кампании насилия. Минфин США по-прежнему намерен использовать все доступные инструменты для пресечения этого ключевого источника незаконных доходов, который позволяет хуситам дестабилизировать ситуацию", - приводятся в сообщении слова и.о. замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смита (Bradley T. Smith).

Новость дополняется