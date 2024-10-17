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США ввели санкции против трех компаний, заявив об их участии в создании дрона для РФ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Администрация Соединенных Штатов ввела санкции против трех компаний, в том числе китайских, мотивировав это решение их участием в разработке и производстве российского беспилотника, сообщил в четверг Минфин США.

В пресс-релизе ведомства говорится, что ограничительные меры вводятся за "вовлеченность в разработку и производство российского беспилотного летательного аппарата "Гарпия" дальнего радиуса действия".

Помимо базирующихся в КНР двух компаний, в санкционный список внесена российская компания "Торговый дом Вектор" и ее генеральный директор.

Минфин США США
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