Правительство РФ выделит 14,3 млрд руб. на приоритетные проекты в ДФО

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит более 14,3 млрд рублей на реализацию приоритетных инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а также на субсидирование перевозок по Северному морскому пути (СМП), говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Из общей суммы свыше 14 млрд рублей будет направлено на запуск приоритетных проектов, включая реализацию мастер-планов дальневосточных городов, в том числе Улан-Удэ, Владивостока, Хабаровска, Биробиджана, Магадана, Свободного.

Анонсируя это решение на заседании правительства в четверг, Мишустин отметил, что правительство по поручению президента РФ продолжает ускоренными темпами развивать на Дальнем Востоке и в Арктике социальную и промышленную инфраструктуру, создавать новые точки роста экономики, а также повышать качество жизни людей.

Кроме того, 300 млн рублей федеральных средств будет выделено на субсидирование регулярных перевозок по СМП. Они будут направлены компаниям-перевозчикам на компенсацию доходов, недополученных из-за льготных тарифов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты.

Работа идет в рамках федеральных проектов "Новые возможности для Дальнего Востока" и "Развитие Северного морского пути".