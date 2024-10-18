Премьер Венгрии Орбан не верит в успех "мирного плана" Зеленского

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским "мирный план" не сможет способствовать окончанию конфликта в стране, поэтому Венгрия не намерена иметь к нему какое-либо отношение, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.

"Мы от этого можем лишь проиграть, и Венгрия в этом участвовать не будет", - цитирует в пятницу Орбана сербская газета "Политика".

По его словам, по итогам обсуждения плана Зеленского на саммите ЕС, ничего не изменилось: "Как союз был разделен, так он разделенным и остался".

"Венгрия в самом начале конфликта заявила, что она не будет предпринимать усилия военного характера, в то время как их предпринимают другие страны ЕС. ЕС ведет себя как воюющая сторона", - сказал Орбан, добавив, что Венгрия сразу указала на то, что это неправильная стратегия.

Он вновь подчеркнул, что этот конфликт возможно урегулировать лишь с помощью переговоров.

Ранее Орбан назвал "мирный план" Зеленского "более чем ужасающим". Этот план, как сказал венгерский премьер, противоречит тому, с чем он обращался к германскому канцлеру Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону, а именно с просьбой начать переговоры с Москвой от имени ЕС для того, чтобы изыскать выход из сложившейся ситуации.

Орбан отметил, что Европейскому союзу следует сменить "стратегию войны на стратегию мира". При этом ответственной за нынешнюю стратегию ЕС премьер Венгрии назвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Накануне лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе ознакомились с деталями "мирного плана" Зеленского. Ранее президент Украины представил его в Верховной раде.