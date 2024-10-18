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Канада планирует выделить Киеву военную помощь на $47 млн

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Канадские власти намерены направить Украине пакет военной помощи на $47 млн. Об этом сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на главу Минобороны Канады Билла Блэра.

Пакет предусматривает передачу огнестрельного оружия, боеприпасов и защитной экипировки. Также средства пойдут на обучение украинских военнослужащих.

СМИ уточняют, что эту помощь направят из средств на нужды Украины в размере $362,8 млн, о выделении которых премьер Канады Джастин Трюдо объявил в минувшем июле.

Всего с февраля 2022 года Канада предоставила Украине помощи в области обороны на $4,5 млрд.

Канада Украина
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