США планируют проводить субкритические ядерные испытания

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты будут проводить субкритические подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада для оценки характеристик старения ядерных боеприпасов без проведения реальных подрывов, говорится в долгосрочном плане американского Национального управления по ядерной безопасности (NNSA).

В нем сказано, что такие испытания необходимы для проверки состояния имеющихся и модернизируемых ядерных боезарядов без инициирования цепной реакции, ведущей к ядерному взрыву.

В плане отмечается, что ранее системы ядерных вооружений ограничивались продлением срока службы. Некоторые американские объекты для этих целей были навсегда закрыты, другие были законсервированы. Сейчас принято решение возобновить максимальное повторное использование материалов и компонентов для обновления и продления срока службы существующих систем.