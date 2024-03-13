В Вашингтоне не видят необходимость новых ядерных испытаний в США

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Для США не имеет смысл возобновлять ядерные испытания, также пока нет решения о возможном расширении арсенала атомного оружия, заявил в Брукингском институте заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA) Фрэнк Роуз.

"По законам США мы должны поддерживать готовность к испытаниям ядерного оружия на тот случай, если президент отдаст соответствующее распоряжение. Однако в NNSA преобладает мнение, что с учетом вложений в арсеналы, нам не нужно возвращаться к практике ядерных испытаний", - сказал он.

При этом он отметил, что администрация США пока не дала точный ответ относительно возможности нарастить американские ядерные арсеналы, вопрос находится в стадии изучения.

"Сегодня нет значимых решений, о которых можно объявить", - уточнил Роуз.

В то же время он указал на ряд неправильных, по его мнению, шагов США, предпринятых ранее, вроде прекращения производства плутониевых сердечников - центральной части ядерного заряда, который служит запалом для приведения его в действие.

Ранее на этой неделе Белый дом обнародовал проект бюджета на 2025 финансовый год, в котором американская администрация предлагает направить $19,8 млрд на модернизацию ядерных вооружений. Составители бюджета уделили внимание американской ядерной триаде, средствам стратегического сдерживания НАТО, программам модернизации ядерных сил, в том числе информационных сетей для отдачи приказов, контроля и связи.