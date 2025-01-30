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США планируют весной провести подземный тестовый подрыв оружейного плутония

США планируют весной провести подземный тестовый подрыв оружейного плутония
Фото: Sarah Silbiger/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты весной собираются провести тестовый подземный подрыв небольшого количества плутония на полигоне в Неваде в целях проверки эффективности и модификации существующего ядерного оружия, сообщила вещательная компания NPR.

Испытание пройдет в рамках проекта под названием Cygnus, который считается одним из самых секретных научных проектов правительства США, отметили в NPR.

Взрыв будет осуществлен с помощью химической взрывчатки, сообщили представители американского Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA). Подчеркивается, что взрыв будет крошечным, с невообразимо малой долей истинной мощности ядерного оружия и никакой неконтролируемой ядерной реакции, даже небольшой, не будет.

Плутониевые сердечники являются основой для подрыва ядерных боеголовок. Однако со временем они радиоактивно распадаются и нуждаются в замене. Испытания нужны для проверки срока годности старых стержней.

При этом представители NNSA указывают, что в проведении полномасштабных ядерных испытаний необходимости нет.

Полномасштабный ядерный взрыв мог бы дополнить серию планируемых экспериментов, но "наша оценка заключается в том, что нет системных вопросов, на которые можно было бы ответить испытанием, которое стоило бы затрат, усилий и времени", говорит Дон Хейнс, ученый-атомщик из Лос-Аламосской национальной лаборатории NNSA, которая испытала первую бомбу в 1945 году.

США NNSA Невада
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