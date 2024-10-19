Посольство РФ на Кубе выпустило рекомендации в связи с отключением электричества

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Посольство РФ на Кубе в связи с выходом из строя энергосистемы призвало российских граждан соблюдать спокойствие и следовать указаниям местных властей.

"В связи с выходом из строя энергосистемы Кубы в настоящее время подача электричества на острове ограничена объектами стратегической инфраструктуры. Наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом. Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки на данный момент не известны", - говорится в сообщении дипмиссии.

"Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею", - добавляют дипломаты.

После поломки в пятницу, 18 октября, крупнейшей на Кубе электростанции Antonio Guiteras без электричества на Кубе осталось около 10 млн человек, почти все население республики. На острове до понедельника отменены занятия в школах и университетах, закрыты большинство государственных учреждений, прекращена торговля. Отменены все развлекательные мероприятия.