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Иран начал строить заграждения вдоль восточной границы

Иран начал строить заграждения вдоль восточной границы
Архивное фото
Фото: Frank Bienewald/LightRocket via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Иранские власти приступили к сооружению заграждений на восточных границах с целью снизить риски в сфере безопасности, сообщает агентство ИРНА.

"С учетом оценок военных и служб безопасности наиболее проблемные районы - на границах с Пакистаном и Афганистаном, на которые приходится 80% наркотрафика в Иран", - заявил бригадный генерал Ахмад Али Гударзи.

Он пояснил, что цель проекта также предотвратить контрабанду топлива и товаров, противодействовать нелегальной миграции. По его словам, возведение стен уже началось в провинциях Систан и Белуджистан и Хорасан-Резави. Следующим этапом станет укрепление западных рубежей - в провинциях Илам, Курдистан и Западный Азербайджан, отметил он.

Генерал добавил, что финансирование проекта гарантировано, и задача состоит в том, чтобы доставить нужное оборудование на строительные площадки.

В сентябре сообщалось, что Тегеран завершил возведение 10-километрового участка стены на границе с Афганистаном. По данным иранских СМИ, о необходимости укрепления границы с Афганистаном Тегеран начал задумываться после того, как в мае 2023 года между иранскими пограничниками и боевиками движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) произошла перестрелка, в ходе которой с обеих сторон были погибшие и раненые.

Власти Исламской республики на укрепление границы планируют потратить в общей сложности порядка $3 млрд, отмечали иранские СМИ.

Афганистан Иран
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