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Израиль планирует нанести удары по объектам в Ливане в ближайшие часы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена в ближайшие часы нанести удары по финансирующим деятельность "Хезболлы" объектам в Бейруте и других городах Ливана, сообщается в телеграм-канале израильских военных.

"Мы нанесем удары по многим объектам в ближайшие часы и по еще большему количеству объектов - ночью", - приводятся в сообщении слова представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Он отметил, что израильская армия призвала жителей Бейрута и ряда других населенных пунктов эвакуироваться из некоторых районов.

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