Тела шестерых человек, погибших под снежной лавиной, обнаружены в Киргизии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела шестерых человек, попавших под лавину в горах Киргизии, сообщает в понедельник МЧС страны.

Первая поисковая группа обнаружила тела троих погибших; позже были найдены еще три тела на участке Кумбел на месте схода лавины. Тела погибших передадут родственникам.

В поисках были задействованы 16 спасателей и вертолет Airbus H145 МЧС Киргизии.

Ранее сообщалось, что в Чаткальском районе Джалал-Абадской области в Аксайской долине ведутся поиски граждан, пропавших под снежной лавиной. Группа из 14 человек отправилась в горы 9 октября. Восемь человек во время поисков нашли. Они сообщили, что вечером 14 октября лавина накрыла шесть человек и 16 лошадей.