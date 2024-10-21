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Тела шестерых человек, погибших под снежной лавиной, обнаружены в Киргизии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела шестерых человек, попавших под лавину в горах Киргизии, сообщает в понедельник МЧС страны.

Первая поисковая группа обнаружила тела троих погибших; позже были найдены еще три тела на участке Кумбел на месте схода лавины. Тела погибших передадут родственникам.

В поисках были задействованы 16 спасателей и вертолет Airbus H145 МЧС Киргизии.

Ранее сообщалось, что в Чаткальском районе Джалал-Абадской области в Аксайской долине ведутся поиски граждан, пропавших под снежной лавиной. Группа из 14 человек отправилась в горы 9 октября. Восемь человек во время поисков нашли. Они сообщили, что вечером 14 октября лавина накрыла шесть человек и 16 лошадей.

МЧС Киргизии Чаткальский район Аксайская долина
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