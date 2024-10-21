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Трамп пообещал установить мир на Ближнем Востоке в случае победы на выборах президента

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы будет работать над расширением соглашений Абрахама и приведет Ближний Восток к миру.

"Если я выиграю, это будет абсолютным преимуществом для всех. Это мир на Ближнем Востоке. Нам это нужно, и это очень важно, и это произойдет", - сказал Трамп в интервью Al Arabiya.

По его словам, в случае прихода к власти он продолжит работать над расширением так называемых соглашений Абрахама, в соответствии с которыми Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн договорились установить дипломатические отношения с Израилем.

Бывший президент США также обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в сложившейся ситуации на Ближнем Востоке.

"Если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась. У вас не было бы всех этих погибших людей. (...) Не было бы 7 октября", - сказал он.

Кандидат-республиканец заявил, что Иран финансирует конфликты в секторе Газа и Ливане. Трамп добавил, что при нем у Тегерана не было денег на это.

"У них (Ирана- ИФ) не было денег, а Байден позволил им иметь $300 млрд", - подчеркнул 45-й президент США.

"Это из-за того, что они (Иран - ИФ) не уважают Байдена, они сделали это", - добавил он.

Джо Байден Ближний Восток США Ливан Дональд Трамп
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