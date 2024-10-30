Трамп в случае победы на выборах желает завершения войны в Газе до своей инаугурации

Источники The Times of Israel говорят, что об этом он заявил Биньямину Нетаньяху

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что в случае его победы на выборах Израиль должен будет завершить конфликт в Газе до его инаугурации.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на знакомых с ситуацией израильского чиновника и бывшего представителя администрации Трампа. По их словам, в первый раз Трамп заявил об этом в июле, когда принимал Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Американский источник издания отмечает, что требование Трампа не было жестким и что он дал понять, что поддержит "остаточные" действия израильских военных в Газе и после вступления в должность, если до этого Израиль официально объявил о завершении войны с ХАМАС.

Собеседники издания отметили, что частью победы, которую Трамп хочет увидеть до своей возможной инаугурации, должно стать возвращение израильских заложников из сектора Газа.

После встречи в Мар-а-Лаго Трамп и Нетаньяху провели еще несколько бесед.