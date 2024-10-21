Уолл-стрит выросла в пятницу

Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в пятницу и неделю в целом.

При этом значения Dow Jones и S&P 500 в очередной раз обновили рекорды.

Участники торгов следили за корпоративными новостями и оценивали статданные.

Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,354 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в августе их количество составляло 1,361 млн домов, а не 1,356 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя в прошлом месяце до 1,35 млн.

Цена акций Netflix Inc. взлетела в пятницу более чем на 11%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке зафиксировал более значительный, чем ожидалось, подъем чистой прибыли, выручки и числа подписчиков в третьем квартале.

Котировки акций Apple Inc. повысились на 1,2%. Продажи смартфонов iPhone 16 за первые три недели после их выхода на рынок КНР были на 20% выше по сравнению с модельным рядом прошлого года, сообщила аналитическая фирма Counterpoint Research.

Стоимость акций Nvidia Corp. выросла на 0,8% - до $138. Аналитики Bank of America улучшили прогнозную цену для них до $190 со $165 на фоне повышения интереса к решениям в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, бумаги Microsoft Corp. подорожали на 0,35%, Alphabet Inc. - на 0,3%, Intel Corp. - на 1,5%, Amazon.com Inc. - на 0,8%.

Акции Procter & Gamble Co. завершили торги в пятницу на уровне предыдущего дня. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров в первом финансовом квартале (июль-сентябрь) сократил чистую прибыль на 12%, при этом выручка не оправдала ожиданий экспертов. При этом P&G подтвердила прогноз, согласно которому выручка по итогам всего фингода увеличится на 2-4%.

Между тем котировки бумаг SLB упали на 4,7%. Выручка одной из ведущих нефтесервисных компаний мира за третий квартал оказалась хуже консенсус-прогноза.

Стоимость American Express Co. опустилась на 3,2%. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт увеличил выручку в прошедшем квартале до рекорда, однако она не дотянула до средней оценки аналитиков.

Акции CVS Health Corp., которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna Inc., подешевели на 5,2%. Компания объявила о назначении главным исполнительным директором Дэвида Джойнера. До этого он был президентом подразделения CVS Caremark, занимающегося рецептурными препаратами, а также исполнительным вице-президентом CVS Health.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 36,86 пункта (на 0,09%) и составил 43275,91 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 23,2 пункта (на 0,4%) - до 5864,67 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день поднялся на 115,94 пункта (на 0,63%) и завершил сессию на отметке 18489,55 пункта.

По итогам всей прошедшей недели S&P 500 прибавил 0,9%, Nasdaq - 0,8%. Dow Jones поднялся на 1%, завершив "в плюсе" шестую неделю подряд - самый длительный подобный период в 2024 году, по данным Trading Economics.