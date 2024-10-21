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Air France решила пока не возобновлять рейсы в Тель-Авив и Бейрут

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air France продлевает приостановку рейсов из Парижа в Тель-Авив до 29 октября и в Бейрут - до 30 ноября, передает в понедельник BFMTV.

"Air France в реальном времени отслеживает развитие ситуации на Ближнем Востоке (...). Возобновление рейсов будет зависеть от оценки ситуации на местах", - приводит телеканал ответ авиакомпании.

Air France уточнила, что "клиенты, которых это затронуло, будут оповещены индивидуально, и им будут предложены решения либо перенести вылет, либо получить возмещение расхода".

Также в понедельник СМИ сообщили, что германская Lufthansa продлила приостановку полетов в Тель-Авив до 10 ноября.

В обоих случаях решения о продлении приостановок рейсов объясняют интенсификацией конфликта на Ближнем Востоке.

Air France Бейрут Тель-Авив Ливан Израиль
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