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Сенаторы США просят защитить подводные коммуникационные кабели от российских и китайских "угроз"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Двухпартийная группа американских сенаторов обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой улучшить защиту критически важных энергетических и коммуникационных подводных кабелей от потенциальных "угроз" со стороны РФ и Китая.

"США крайне важно проверить существующие уязвимости глобальной подводной кабельной инфраструктуры с учетом угрозы саботажа со стороны России, а также растущей роли КНР в прокладке и ремонте этих кабелей", - говорится в тексте письма, который возглавивший инициативную группу сенатор-республиканец Тодд Янг публикует в соцсети X.

Сенатор отмечает, что "американские рабочие и предприятия полагаются на подводные коммуникации и энергетические кабели, и обеспечение безопасности их сети должно быть национальным приоритетом".

Согласно письму, свыше 95% интернет-трафика передается по подводным кабелям, включая триллионы долларов в рамках ежедневных финансовых транзакций. Кроме того, большая часть этих кабелей принадлежит частным компаниям, а данные об их расположении находятся в открытом доступе.

"Эта задача должна стать национальным приоритетом, если мы действительно намерены укреплять важнейшие коммерческие и оборонные отношения с союзниками и партнерами", - подчеркнули авторы обращения.

Они рассчитывают получить доклад представителей администрации перед конгрессом по поднятым в письме вопросам.

США подводные кабели РФ Китай
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