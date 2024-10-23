Банк Канады снизил базовую ставку сразу на 50 б.п. до 3,75% годовых

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк Канады в среду снизил ключевую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов до 3,75% годовых.

Ставка была уменьшена по итогам четвертого заседания подряд, однако до этого ЦБ три раза понижал ее на 25 б.п.

Аналитики также ожидали сокращения на 50 б.п., по данным Trading Economics.

Более значительные темпы понижения ставки обусловлены резким замедлением роста потребительских цен в Канаде. Инфляция в сентябре составила 1,6% против 2,7% тремя месяцами ранее, опустившись ниже целевого уровня ЦБ в 2% впервые за три года.

Кроме того, безработица в стране превысила 6,5% впервые более чем за два года, что также подталкивает регулятора к смягчению денежно-кредитной политики.

Банк Канады заявил, что продолжит понижать ставку, если ситуация в экономике будет соответствовать прогнозам.

ЦБ прогнозирует увеличение ВВП Канады на 1,2% по итогам 2024 года и ускорение темпов роста до 2,1% в следующем году и до 2,3% в 2026 году. При этом в сообщении банка говорится, что инфляция в обозримом будущем будет оставаться близко к целевому уровню, а риски ее усиления или ослабления сбалансированы.

Следующее заседание Банка Канады назначено на 11 декабря. Ближайшее заседание, по итогам которого будет опубликован экономический прогноз, состоится 29 января 2025 года.