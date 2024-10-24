Как минимум один человек погиб и-за ударов Израиля по пригородам Бейрута

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате израильских авиаударов по пригородам ливанской столицы, сообщает министерство здравоохранения Ливана.

По данным министерства, еще пять человек, включая ребенка, были ранены в результате авиаудара. Ребенок получил серьезные ранения и был госпитализирован.

Национальное информационное агентство Ливана (NNA) сообщило по меньшей мере о 17 израильских ударах по южным пригородам Бейрута.

В частности, израильские военные самолеты нанесли четыре удара по жилому комплексу в южном пригороде Бейрута - Дахии поздно вечером в среду.

Агентство NNA назвало удары "самыми жестокими" в этом районе с начала конфликта и сообщило, что они разрушили шесть зданий и вызвали масштабные пожары.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что нападению подвергся его офис в районе между Джнахом и Узаем на окраине южного пригорода Бейрута.

За несколько минут до нанесения ударов представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи предупредил гражданских лиц держаться на расстоянии не менее 500 м от объектов, связанных с "Хезболлой", в районах Бурдж аль-Бараджне и Хадат в Дахии, поскольку они могут стать мишенью.

Тем временем ЦАХАЛ сообщил, что за минувшие сутки с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 135 снарядов.

"По состоянию на 23:00, сегодня (среда, 23 октября) около 135 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", попали из Ливана в Израиль", - говорится в Telegram-канале израильских военных.

Отмечается, что ЦАХАЛ будет "продолжать защищать государство Израиль и его народ от угрозы, исходящей от террористической организации "Хезболла".