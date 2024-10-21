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МИД Ирана отверг обвинения во вмешательстве в дела Ливана

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал не соответствующими действительности заявления ливанского премьера Наджиба Микати о вмешательстве Ирана в дела Ливана, сообщают ближневосточные СМИ.

"Иран никогда не замышлял и не делал ничего, что могло бы вызвать подозрения во вмешательстве в дела Ливана", - заявил дипломат.

На прошлой неделе Микати раскритиковал заявление спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа о готовности Ирана вести переговоры с Францией для прекращения огня в Ливане.

Галибаф заявил, что Тегеран будет готов вести переговоры с Францией о прекращении огня в Ливане, в частности, о выполнении резолюции Совета безопасности ООН № 1701, принятой с целью положить конец Второй ливанской войне 2006 года, сообщил Figaro. Резолюция подразумевает вывод израильских войск из Ливана.

Однако близкий к Галибафу источник телеканала "Аль-Маядин" оспорил корректность публикации Figaro, отметила ливанская газета L'Orient-Le Jour.

Ранее в октябре президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал Париж оказать влияние на Израиль. "Мы призываем Францию присоединиться к другим европейским странам в их усилиях, направленных на то, чтобы заставить сионистский режим остановить геноцид и преступления в Газе и Ливане", - сказал иранский президент.

До этого Макрон заявил, что странам следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые применяются для ведения боевых действий в секторе Газа. Он сказал, что Париж уже не поставляет такое оружие.

Израиль Иран Ливан МИД
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