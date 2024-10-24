Боррель призвал начать поддержку Ливана с прекращения огня

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Для вывода Ливана из кризиса необходимо добиться прекращение огня, избрать президента, усилить присутствие Временных сил ООН (ЮНИФИЛ), укрепить ливанскую армию, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель журналистам после завершения международной парижской конференции по Ливану.

"Если не будет прекращения огня, ничто другое не сработает, но для того, чтобы добиться прекращения огня, нам нужно бороться с безнаказанностью. Призвать всех участников в зоне действий соблюдать международное право. Необходимо учитывать количество сопутствующих жертв среди гражданского населения в Ливане", - сказал он.

Ливанские партии, ливанское политическое руководство должны взять на себя ответственность и провести выборы президента, продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам. "Если они не выберут президента, чтобы обеспечить функционирование страны, ничего не будет решено", - добавил дипломат..

В числе неотложных задач ЕС видит усиление присутствия ЮНИФИЛ и требует осудить нападения на ооновских миротворцев. "Мы знаем, кто атакует ЮНИФИЛ. Я смотрел видео, из которого ясно, что израильские силы обороны атакуют ЮНИФИЛ. Это совершенно неприемлемо", - считает Боррель.

ЕС предлагает, как только будет достигнуто прекращение огня, развернуть на юге страны ливанскую армию. "Мы слышали о планах ливанской армии увеличить численность своих войск на 6 тыс. человек. Но мы должны оказать ей поддержку. Мы как Европейский союз выделим ливанской армии в этом году 20 млн евро, в следующем году - 40 млн", - объявил Боррель.

Он добавил, что на гуманитарную помощь ЕС выделит еще около 80 млн евро. "Но ливанской армии нужна значительная поддержка, если мы хотим, чтобы она могла защищать границы и суверенитет своей страны. Она должна быть больше, лучше подготовленной и лучше оснащенной", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

24 октября в Париже состоялась международная конференция по поддержке Ливана, в которой, по информации французских СМИ, приняли участие около 70 правительственных делегаций и 15 международных организаций. Конференция, по данным главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, собрала $1 млрд для оказания помощи этой ближневосточной стране. В том числе $800 млн было собрано на гуманитарную помощь и $200 млн - на помощь ливанской армии.