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Космический грузовик Cargo Dragon отправится к МКС 5 ноября

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX 5 ноября по московскому времени стартует к Международной космической станции, сообщило NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-31 планируется осуществить 4-го ноября в 21:25 по времени Восточного побережья США (5-го ноября в 04:25 по Москве) с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Корабль в автоматическом режиме должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС. Он доставит на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это уже 11-й полет "грузовика" компании SpaceX на МКС в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на станцию на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 проводится в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по ноябрь 2023 года компания SpaceX осуществила 30 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon Falcon 9 NASA SpaceX США МКС
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