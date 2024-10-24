Более половины американцев ожидают беспорядков после президентских выборов

Свыше 60% не сомневаются в честном подсчете итогов голосования

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - До 62% американцев полагают, что после выборов президента США могут произойти "вспышки насилия", сообщает в четверг портал Axios со ссылкой на данные опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Ipsos и каналом Scripps News.

Такой точки зрения придерживается 70% опрошенных сторонников Демократической партии и 59% сторонников республиканцев.

Вместе с тем 51% респондентов заявили, что поддерживали бы применение военной силы для пресечения беспорядков в день выборов. Среди согласившихся с таким вариантом действий 61% республиканцев и 51% демократов.

При этом 63% опрошенных выразили уверенность, что результаты выборов посчитают честно. 77% заявили, что хотят принять итоги голосования, даже если их кандидат проиграет.

Опрос проходил 18 - 20 октября, в нем приняли участие 1 тыс. 28 человек. Погрешность составила 3,3 процентных пункта.

Выборы президента в США пройдут 5 ноября.