Бишкек проследит за делом гражданина Киргизии об убийстве пожилой москвички

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - МИД Киргизии взял на контроль расследование убийства 78-летней москвички, в котором заподозрили гражданина Киргизии, сообщила пресс-служба министерства.

"Данный вопрос находится на контроле министерства иностранных дел Киргизии и посольства Киргизии в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Для выяснения всех обстоятельств преступления и причастности к нему гражданина Киргизии сотрудник посольства в Москве выезжал "в компетентный государственный орган России".

24 октября "МВД Медиа" сообщило, что в многоквартирном доме на Открытом шоссе полицейские задержали 39-летнего гражданина. По версии следствия, он до смерти забил 78-летнюю женщину в ее собственной квартире. Против него возбудили уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и о нарушении неприкосновенности жилища.

"В полицию от жителей многоквартирного дома на Открытом шоссе поступило сообщение, что подозрительный мужчина ходит по подъезду и стучит в двери. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции на одном из этажей обнаружили приоткрытую дверь в квартиру, где мужчина наносил удары кулаками в область головы 78-летней хозяйке квартиры", - сказано в сообщении.

Пострадавшая умерла в больнице. Подозреваемого задержали на месте.