Граждане Болгарии вновь идут на внеочередные парламентские выборы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Внеочередные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Болгарии, сообщают болгарские СМИ.

В выборах смогут принять участие 6,6 млн граждан страны, 12,8 тыс. избирательных участков будут открыты с 07:00 до 20:00 местного времени (08:00-21:00 по Москве), но в случае, если после 20:00 на избирательных участках останутся люди, которые желают проголосовать, у них будет такая возможность до 21:00 (22:00 по Москве).

В избирательные списки включены 19 партий, девять коалиций и один независимый кандидат.

Как ожидается, основная борьба разгорится между коалициями "Движение за права и свободы - Новое начало" и "Альянсом за права и свободы". Рейтинг коалиции Болгарской социалистической партии и Объединенных левых ожидается на уровне 7%.

Правительственный кризис в Болгарии продолжается с 2021 года. За это время в стране сменилось шесть кабинетов.